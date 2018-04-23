Угорщина втретє заблокувала міністерську комісію Україна-НАТО

Засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі цього тижня не відбудеться через рішення Угорщини.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

У четвер, 27 квітня, у Брюсселі пройде засідання Північноатлантичної ради на рівні глав МЗС союзників. Українська сторона планувала провести у рамках зустрічі засідання комісії Україна-НАТО. Усі союзники, а також Міжнародний секретаріат альянсу підтримали таку ініціативу, проте Будапешт наклав на неї вето.

Угорщина уже втретє блокує проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь президента Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.

Як відомо, 28 вересня 2017 року набув чинності новий український закон про освіту. Його норма щодо державної мови освіти викликала критику в Угорщині, яка бачить у законі порушення прав угорської меншини.

Перехідні положення закону передбачають поступове збільшення кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.