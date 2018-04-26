У Німеччині через скандал з антисемітським репом скасували престижну музичну премію

У Німеччині скасували престижну музичну премію Echo через вручення нагороди дуету реперів, яких звинуватили в антисемітизмі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організаторів.

Музична індустрія Німеччини заявила, що не хоче бачити свою премію Echo як платформу для антисемітизму, і оскільки репутації бренду завдано серйозної шкоди, необхідно все почати спочатку.

"Ви не хочете, щоб ця музична премія сприймалася як платформа для антисемітизму, зневаги до жінок, гомофобії або жорстокого поводження. Уже неможливо виправити те, що сталося на врученні Echo цього року, але буде зроблено все, щоб така помилка більше ніколи не повторилася", - йдеться у заяві.

Дует Kollegah (псевдонім Фелікса Блуме) та Фаріда Банго отримав нагороду в номінації "найкращий хіп-хоп альбом", пише BBC. У їхній пісні є кілька згадок про Голокост та в'язнів концтаборів, які були сприйняті як антисемітські. Багато музикантів почали в знак протесту повертати свої нагороди Echo.

У одному з треків дуету "0815", є такі рядки: "Моє тіло є більш рельєфним, ніж у в'язнів Освенциму". У іншому місці є такі слова: "Я творю ще один Голокост, з "молотовим" іду".

Відомий ізраїльський піаніст Даніель Баренбойм, який мешкає у Берліні, заявив, що повертає свої нагороди на знак протесту проти цих рядків у пісні реперів, які він назвав "виразно антисемітськими".

Рок-музикант Маріус Мюллер-Вестернхаген повідомив, що поверне сім своїх нагород Echo.

Також нагороди повернули німецький піаніст Ігор Левіт та відомий художник, музикант та музичний продюсер Клаус Форман, який створив обкладинку альбому The Beatles "Revolver".

Найжорсткіше критикував соліст німецької панк-рок-групи Die Toten Hosen.

Виконавець Kollegah, який раніше перейшов в іслам, вибачився за слова про Освенцим, сказавши під час вручення премії, що не хотів розпалювати політичну ворожнечу.

"Ми тут, щоб веселитися," - сказав він.