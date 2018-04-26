В Германии из-за скандала с антисемитским рэпом отменили престижную музыкальную премию

В Германии отменили престижную музыкальную премию Echo из-за вручения награды дуэту рэперов, которых обвинили в антисемитизме.

Об этом говорится в сообщении на сайте организаторов.

Музыкальная индустрия Германии заявила, что не хочет видеть свою премию Echo как платформу для антисемитизма, и поскольку репутации бренда нанесен серьезный вред, необходимо все начать сначала.

"Вы не хотите, чтобы эта музыкальная премия воспринималась как платформа для антисемитизма, пренебрежения к женщинам, гомофобии или жестокого обращения. Уже невозможно исправить то, что произошло на вручении Echo в этом году, но будет сделано все, чтобы такая ошибка больше никогда не повторилась", - говорится в заявлении.

Дуэт Kollegah (псевдоним Феликса Блуме) и Фарида Банго получил награду в номинации "лучший хип-хоп альбом", пишет BBC. В их песне есть несколько упоминаний о Холокосте и узниках концлагерей, которые были восприняты как антисемитские. Многие музыканты начали в знак протеста возвращать свои награды Echo.

В одном из треков дуэта "0815", есть такие строки: "Мое тело более рельефно, чем у узников Освенцима". В другом месте есть такие слова: "Я творю еще один Холокост, с "молотовым" иду".

Известный израильский пианист Даниэль Баренбойм, который живет в Берлине, заявил, что возвращает свои награды в знак протеста против этих строк в песни рэперов, которые он назвал "определенно антисемитскими".

Рок-музыкант Мариус Мюллер-Вестернхаген сообщил, что вернет семь своих наград Echo.

Также награды вернули немецкий пианист Игорь Левит и известный художник, музыкант и музыкальный продюсер Клаус Форман, который создал обложку альбома The Beatles 'Revolver'.

Наиболее жестко критиковал солист немецкой панк-рок-группы Die Toten Hosen.

Исполнитель Kollegah, который ранее перешел в ислам, извинился за слова о Освенцим, сказав во время вручения премии, что не хотел разжигать политическую вражду.

"Мы здесь, чтобы веселиться," - сказал он.