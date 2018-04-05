Суд Німеччини звільнив екс-лідера Каталонії під заставу

Четвер, 05 квітня 2018, 20:11

Колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який перебував під вартою у Німеччині, звільнили під заставу.

Таке рішення ухвалив у четвер територіальний суд Шлезвіг-Шольштейну, повідомляє la Vanguardia.

Карлес Пучдемон може вийти на свободу під заставу у розмірі 75 тисяч євро, перш ніж буде прийнято рішення про його екстрадицію.

Крім того, суд виключив можливість видачі Пучдемона Іспанії за звинувачення у заколоті. Суд вважає, що екстрадиція може відбутись тільки за звинуваченні у розтраті державних коштів.

Екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона затримали 25 березня на території Німеччини неподалік кордону з Данією на підставі європейського ордеру на арешт.

Прокуратура німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн просила суд підтримати запит Іспанії про екстрадицію Пучдемона.

В Іспанії Пучдемону висунуті звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів, за першим звинуваченням йому загрожує до 30 років тюремного ув'язнення.