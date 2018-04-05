Суд Германии освободил экс-лидера Каталонии под залог

Четверг, 05 апреля 2018, 20:11

Бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который находился под стражей в Германии, освободили под залог.

Такое решение принял в четверг территориальный суд Шлезвиг-Шольштейна, сообщает la Vanguardia.

Карлес Пучдемон может выйти на свободу под залог в размере 75 000 евро, прежде чем будет принято решение о его экстрадиции.

Кроме того, суд исключил возможность выдачи Пучдемона Испании по обвинению в мятеже. Суд считает, что экстрадиция может состояться только по обвинению в растрате государственных средств.

Экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

Прокуратура немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн просила суд поддержать запрос Испании об экстрадиции Пучдемона.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.