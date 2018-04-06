"Новічок", яким отруїли Скрипалів, виготовили у Саратовській області – ЗМІ

П'ятниця, 06 квітня 2018, 08:04

Британська розвідка вважає, що нервово-паралітична речовина "Новічок", якою отруїли Сергія і Юлію Скрипалів, була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Про це повідомляє The Times.

Британська розвідка провела брифінг для представників країн-союзників, щоб переконати лідерів у тому, що за спробою вбивства стоїть Москва, а "Новічок" виготовили на об’єкті Шихани у Саратовській області. Саме за результатами цього брифінгу країни вирішили вислати більше 150 російських дипломатів.

За даними британської розвідки, на об'єкті в Шиханах в останнє десятиліття проводилися випробування з метою визначити, чи ефективний "Новічок" для скоєння вбивства за кордоном.

Як стверджує The Times, запаси, виявлені в Шиханах, були набагато меншими, ніж ті, що могли бути використані в якості зброї на полі бою, а це в свою чергу нібито передбачає їх застосування для точкових атак.

"Розвідка Британії чітко вказала на Росію і Шихани. Без сумніву, що росіяни замітають сліди, поки ми говоримо" - сказав колишній військовий і експерт по хімічній зброї Хеміш де Бреттон-Гордон.

За його словами, ніщо не вказує на те, що "Новічок" міг бути виготовлений деінде в колишньому СРСР.

Нагадаємо, виконавчий директор оборонної науково-технічної лабораторії в Портон-Даун сказав Sky News, що науковцями лабораторії не було доведено російське походження "Новічка".

За його словами, встановлення походження речовини потребує "інших матеріалів", деякі з них ґрунтуються на основі розвідувальних даних, доступ до яких має уряд. Він наголосив, що робота лабораторії не полягала у встановленні того, де була виготовлена речовина.