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"Новичок", которым отравили Скрипалей, изготовили в Саратовской области – СМИ

Пятница, 06 апреля 2018, 08:04
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Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Об этом сообщает The Times.

Британская разведка провела брифинг для представителей стран-союзников, чтобы убедить лидеров в том, что за попыткой убийства стоит Москва, а "Новичок" изготовили на объекте Шиханы в Саратовской области. Именно по результатам этого брифинга страны решили выслать более 150 российских дипломатов.

По данным британской разведки, на объекте в Шиханах в последнее десятилетие проводились испытания с целью определить, эффективен ли "Новичок" для совершения убийства за границей.

Как утверждает The Times, запасы, обнаруженные в Шиханах, были намного меньшими, чем те, что могли быть использованы в качестве оружия на поле боя, а это в свою очередь якобы подразумевает их применение для точечных атак.

"Разведка Британии четко указала на Россию и Шиханы. Без сомнения, что россияне заметают следы, пока мы говорим", - сказал бывший военный и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, ничто не указывает на то, что "Новичок" мог быть изготовлен где-либо в другом месте в бывшем СССР.

Напомним, исполнительный директор оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне сказал Sky News, что учеными лаборатории не было доказано российское происхождение "Новичка".

По его словам, установление происхождения вещества требует "других материалов", некоторые из них основываются на основе разведывательных данных, доступ к которым имеет правительство. Он подчеркнул, что работа лаборатории не заключалась в установлении того, где было изготовлено вещество.

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