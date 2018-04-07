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Екс-лідер Каталонії сподівається повернутися в Бельгію

Субота, 07 квітня 2018, 14:31
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Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що хотів би жити в Бельгії після завершення всіх юридичних процедур щодо нього у Німеччині.

Про це повідомляє Reuters.

"Моє бажання полягає у тому, щоб повернутися до Бельгії. Але тільки після завершення всіх процедур у Німеччині, не раніше" - заявив Пучдемон.

"Звісно, в моїх планах лишатися у Берліні. Це місце мого проживання до завершення процесу" - додав він.

При цьому він не уточнив, де саме зупинився у Берліні, зазначивши, що "поліція це відомо".

Нагадаємо, 5 квітня територіальний суд Шлезвіг-Гольштейну вирішив звільнити Пучдемона під заставу у розмірі 75 тисяч євро.  Пучдемон вніс заставу та надав німецькій владі адресу, за якою він буде проживати в Німеччині в очікуванні рішення про екстрадицію до Іспанії.

Крім того, суд виключив можливість видачі Пучдемона Іспанії за звинувачення у заколоті. Суд вважає, що екстрадиція може відбутись тільки за звинуваченні у розтраті державних коштів. 

Екс-лідера Каталонії затримали 25 березня у Німеччині неподалік від кордону з Данією.

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