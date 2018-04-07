Екс-лідер Каталонії сподівається повернутися в Бельгію

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що хотів би жити в Бельгії після завершення всіх юридичних процедур щодо нього у Німеччині.
Про це повідомляє Reuters.
"Моє бажання полягає у тому, щоб повернутися до Бельгії. Але тільки після завершення всіх процедур у Німеччині, не раніше" - заявив Пучдемон.
"Звісно, в моїх планах лишатися у Берліні. Це місце мого проживання до завершення процесу" - додав він.
При цьому він не уточнив, де саме зупинився у Берліні, зазначивши, що "поліція це відомо".
Нагадаємо, 5 квітня територіальний суд Шлезвіг-Гольштейну вирішив звільнити Пучдемона під заставу у розмірі 75 тисяч євро. Пучдемон вніс заставу та надав німецькій владі адресу, за якою він буде проживати в Німеччині в очікуванні рішення про екстрадицію до Іспанії.
Крім того, суд виключив можливість видачі Пучдемона Іспанії за звинувачення у заколоті. Суд вважає, що екстрадиція може відбутись тільки за звинуваченні у розтраті державних коштів.
Екс-лідера Каталонії затримали 25 березня у Німеччині неподалік від кордону з Данією.