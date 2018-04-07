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Экс-лидер Каталонии надеется вернуться в Бельгию

Суббота, 07 апреля 2018, 14:31
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Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что хотел бы жить в Бельгии после завершения всех юридических процедур в отношении Германии.

Об этом сообщает Reuters.

"Мое желание заключается в том, чтобы вернуться в Бельгию. Но только после завершения всех процедур в Германии, не раньше" - заявил Пучдемон.

"Конечно, в моих планах оставаться в Берлине. Это место моего проживания до завершения процесса" - добавил он.

При этом он не уточнил, где именно остановился в Берлине, отметив, что "полиции это известно".

Напомним, 5 апреля территориальный суд Шлезвиг-Гольштейна решил освободить Пучдемона под залог в размере 75 тысяч евро. Пучдемон внес залог и предоставил немецким властям адрес, по которому он будет проживать в Германии в ожидании решения об экстрадиции в Испанию.

Кроме того, суд исключил возможность выдачи Пучдемона Испании по обвинению в мятеже. Суд считает, что экстрадиция может состояться только по обвинению в растрате государственных средств.

Экс-лидера Каталонии задержали 25 марта в Германии неподалеку от границы с Данией.

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