ОБСЕ о выборах в Венгрии: конкурентов правящей партии лишили равных условий

Понедельник, 09 апреля 2018, 16:15

В ОБСЕ раскритиковали выборы в Венгрии из-за нехватки справедливой конкуренции для опозцийних партий, хотя в целом фундаментальные права на выборах были соблюдены.

Об этом сообщает Reuters.

"Чрезмерные расходы правительства на рекламу, которые усилили сообщения кампании правящей коалиции, подоорвали способность конкурентов соревноваться на равных началах", - заявил на пресс-конференции наблюдатель ОБСЕ Дуглас Вейк.

Кроме того, политическим дебатам препятствовали "запугиваящяя и ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование кампании", добавил наблюдатель.

"Основные права и свободы в целом были соблюдены, но осуществлялись в неблагоприятном климате ... Доступ к информации, а также свобода средств массовой информации и ассоциации были ограничены, в том числе недавними правовыми изменениями", отметили в ОБСЕ.

Как сообщалось, правящая венгерская партия "Фидес" одержала убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии и будет иметь контроль над 2/3 голосами в парламенте.

Подробности о голосовании читайте в статье на сайте "ЕвроПравды": "Победа вечного Орбана: как венгерский премьер сохранил абсолютную власть в стране".