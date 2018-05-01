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Парламент Вірменії 1 травня має обрати нового прем'єра

Вівторок, 1 травня 2018, 09:56

1 травня на спеціальному засіданні парламент Вірменії обговорить питання обрання нового прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Newsam.

Єдиним кандидатом, висунутим на цю посаду, є Нікол Пашинян, лідер фракції "Елк".

Однак у блоку "Вихід" і опозиційних парламентських фракцій альянсу "Царукян" і АРФ Дашнакцутюн, які готові підтримати Пашиняна, всього 47 депутатів, тоді як для обрання глави уряду необхідно мінімум 53 голоси.

58 мандатів має поки що правляча Республіканська партія Вірменії, яка відмовилася висувати свого кандидата.

Пашинян сьогодні заявив, що Республіканська партія вирішила зірвати вибори. Він закликав прихильників вийти на вулиці, зібратися о 11:00 на Площі Республіки в Єревані. Засідання парламенту призначене на 12.00.

Нагадаємо, Серж Саргсян пішов з поста прем'єр-міністра Вірменії 23 квітня, за кілька днів після його обрання і призначення. Він прийняв таке рішення після масових вуличних протестів, очолюваних Пашиняном.

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Вірменія
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