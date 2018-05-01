Парламент Армении 1 мая должен избрать нового премьера

1 мая на специальном заседании парламент Армении обсудит вопрос избрания нового премьер-министра.

Об этом сообщает Newsam.

Единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность, является Никол Пашинян, лидер фракции "Елк".

Однако у блока "Выход" и заявивших о его поддержке оппозиционных парламентских фракций альянса "Царукян" и АРФ Дашнакцутюн всего 47 депутатов, вместо 53, необходимых для избрания главы правительства.

58 мандатов имеет пока еще правящая Республиканская партия Армении, отказавшаяся выдвигать своего кандидата.

Пашинян сегодня заявил, что Республиканская партия решила сорвать выборы. Он призвал сторонников выйти на улицы, собраться в 11:00 на Площади Республики в Ереване. Заседание парламента назначено на 12:00.

Напомним, Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении 23 апреля, через несколько дней после его избрания и назначения. Он принял такое решение после массовых уличных протестов, возглавляемых Пашиняном.