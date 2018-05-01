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Ле Пен зібрала на День праці лідерів європейських ультраправих сил

Вівторок, 1 травня 2018, 17:49

Лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен 1 травня очолила зустріч європейських союзників на півдні Франції, щоб засудити ЄС та відзначити успіхи націоналістичних рухів на континенті.

Про це повідомляє 20minutes.fr.

На зустріч у Ніцці приїхав генеральний секретар австрійського "Партії Свободи" Харальд Вілімський. Ця партія є правлячим коаліційним партнером нового уряду у Відні.

Голова партії євроскептиків Італії, Маттео Сальвіні, чий рух бореться за формування уряду, був запрошений, але замість цього він направить відео-повідомлення про підтримку.

Також до Ніцци прибули голландський політик Герт Вілдерс, політики із Польщі, Чехії, Болгарії та Греції.

"Європейський Союз має катастрофічні наслідки для нашої країни, але можлива інша Європа, об'єднання націй, до якого ми прагнемо", - заявила Ле Пен.   

"Європа - це відмінна ідея, а Європейський союз хоче її вбити", - сказала лідер "національного фронту" , засудивши "дику глобалізацію, повне відкриття кордонів та масову і безладну імміграцію".

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