Ле Пен собрала в День труда лидеров европейских ультраправых сил

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен 1 мая возглавила встречу своих европейских союзников на юге Франции, чтобы осудить ЕС и отметить успехи националистических движений на континенте.

Об этом сообщает 20minutes.fr.

На встречу в Ницце приехал генеральный секретарь австрийского "Партии Свободы" Харальд Вилимский. Эта партия является правящим коалиционным партнером нового правительства в Вене.

Председатель партии евроскептиков Италии, Маттео Сальвини, чье движение борется за формирование правительства, был приглашен, но вместо этого он направит видео-сообщение о поддержке.

Также в Ниццу прибыли голландский политик Герт Вилдерс, политики из Польши, Чехии, Болгарии и Греции.

"Европейский Союз имеет катастрофические последствия для нашей страны, но возможна другая Европа, объединение наций, к которому мы стремимся", - заявила Ле Пен.

"Европа - это отличная идея, а Европейский союз хочет ее убить", - сказала лидер "Национального фронта", осудив "дикую глобализации, полное открытие границ и массовую и беспорядочную иммиграции".