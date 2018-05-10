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США расширили санкции против Ирана

Четверг, 10 мая 2018, 19:56

Соединенные Штаты Америки расширили персональные санкции против Ирана.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства финансов США.

В список санкций внесены шесть представителей Корпуса стражей Исламской революции, а также три компании, имеющих отношение к этой военной организации.

Корпус стражей существует параллельно с вооруженными силами Ирана. Функции и ответственность стражей относительно других видов вооруженных сил регулируется отдельным законом. Корпус имеет в своих рядах примерно 125 000 личного состава, сухопутные, воздушные и морские силы.

Также в подчинении стражей находится Басиж, парамилитарная организация с 90 000 членами. У Корпуса стражей также в подчинении находитмся информационное агентство Sepah News.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. ЕС заявил, что остается преданным соглашению с Ираном и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил восстановить обогащение урана в больших, чем прежде, масштабах, если ядерная сделка провалится.

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