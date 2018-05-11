В Грузии новым законом хотят ограничить выезд граждан в ЕС

Основания для отказа гражданам Грузии в пересечении границы страны могут быть расширены.

Изменения предусмотрены законопроектом "О порядке выезда из Грузии и въезда в Грузию граждан Грузии", передает "Грузия онлайн".

По словам инициаторов законопроекта, принятие закона имеет целью усиление превентивного механизма в рамках существующих ресурсов, чтобы сократить утечку в пространство ЕС/Шенгена граждан Грузии, которые недобросовестно используют возможность безвизовой поездки.

Согласно законопроекту, если на пограничном пункте Грузии будет установлено, что гражданин едет в страну ЕС/Шенгена, ему может быть отказано в пересечении границы, если у него нет биометрического паспорта, выданного в течение последних 10 лет, и срок действия которого составляет не меньше 3 месяцев до дня возвращения в Грузию; обратного билета; действующего бронирования отеля/жилой квартиры, или какого-либо другого подтверждающего документа и адреса или адреса принимающего, который легально проживает на территории страны пространства ЕС/Шенгена; пассажирской страховки; документа, подтверждающего финансовое обеспечение поездки.

Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства Арчил Талаквадзе, Эка Беселия, Мамука Мдинарадзе, Георгий Вольски, Кахабер Кучава, Отар Данелия, Георгий Хатидзе и Звиад Квачантирадзе.

Безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта прошлого года. Как известно, Евросоюз оставил за собой право задействовать механизм приостановки безвизового режима, если из третьих стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о предоставлении убежища или их граждане создадут угрозу внутренней безопасности ЕС.

Во время обсуждения механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами в январе дипломаты ЕС выразили обеспокоенность относительно искателей убежища Грузии и Албании.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что правительство Грузии усилит полицейское сотрудничество с европейскими партнерами для борьбы с организованной преступностью и проведет в стране информационную кампанию для сокращения количества лиц из Грузии, которые ищут убежища в странах Шенгенского соглашения.