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Грузія буде першою країною, з якою Україна імплементує конвенцію Пан-Євро-Мед

П'ятниця, 11 травня 2018, 18:43

Грузія стала першо країною, з якою Україна запровадить Регіональну конвенцію про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед) в діючу зону вільної торгівлі.

Про це повідомила Торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

"Розпочинаємо процедуру внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю. Це розширить та диверсифікує наш експорт", - написала Микольська.

На практиці застосування Конвенції Пан-Євро-Мед між Україною та Грузією виглядатиме так: при виробництві товарів в Україні можна закуповувати сировину та комплектуючі в Грузії, а вже готову продукцію експортувати до інших країн-членів Конвенції, використовуючи ефект діагонального накопичення при встановленні преференційного статусу товару.

Українські матеріали та комплектуючі можуть використовуватись у виробництві в Грузії для подальшого експорту у вигляді складових готової продукції.

Нагадаємо, Україна з 1 лютого набула повноправного членства в Регіональній конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед).

Країни-учасниці Конвенції можуть використовувати матеріали і сировину одна одної без втрати преференційного статусу походження (двостороння та діагональна кумуляція).

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Торгівля
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