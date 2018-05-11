Грузия будет первой страной, с которой Украина имплементирует конвенцию Пан-Евро-Мед

Грузия стала первой страной, с которой Украина будет имплементировать Региональную конвенцию о пан-евро-средиземноморских преференциальных правил происхождения (Пан-Евро-Мед) в действующую зону свободной торговли.

Об этом сообщила Торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

"Начинаем процедуру внесения изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Грузия о свободной торговле. Это расширит и диверсифицирует наш экспорт", - написала Микольская.

На практике применение Конвенции Пан-Евро-Мед между Украиной и Грузией будет выглядеть так: при производстве товаров в Украине можно закупать сырье и комплектующие в Грузии, а уже готовую продукцию экспортировать в другие страны-члены Конвенции, используя эффект диагонального накопления при установлении преференциального статуса товара.

Украинские материалы и комплектующие могут использоваться в производстве в Грузии для дальнейшего экспорта в виде составляющих готовой продукции.

Напомним, Украина с 1 февраля получила полноправное членство в Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед).

Страны-участницы Конвенции могут использовать материалы и сырье друг друга без потери преференциального статуса происхождения (двусторонняя и диагональная кумуляция).