США: торгової війни з Євросоюзом не буде

Торгової війни між Сполученими Штатами і Європою не трапиться.

Про це заявив новий посол США в Німеччині Річард Гренелл, передає Politico.

Гренелл сказав, що Сполучені Штати чекають від Європейського Союзу нових пропозицій у відповідь на рішення президента Дональда Трампа запровадити для ЄС ввізні мита на сталь і алюміній.

"Не буде торгової війни. Це враження неправильне", - сказав дипломат, додавши, що США розмовляють зі своїми "друзями, щоб вирішити проблему".

На початку цього місяця Трамп відклав введення ввізних мит на сталь і алюміній для Євросоюзу, Канади і Мексики та низки інших країн до 1 червня.

"Президент каже: ми хочемо вільної і справедливої торгівлі. Поки інші працюють з митами, ми будемо робити те ж саме. Ми просто хочемо рівних умов. У нас вже був крайній термін, але його попросили продовжити ще раз. Європейці хочуть представити план. Ми чекаємо", - сказав Гренелл.

У березні адміністрація Трампа вела мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії, але тимчасово відклала запровадження додаткових мит для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини.

Нагадаємо, ЄС слідом за Китаєм поскаржився у Світову організацію торгівлі (СОТ) на тарифи США на імпорт алюмінію і сталі.