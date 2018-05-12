Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

КНДР назвала дату закриття ядерного полігону

Під парламентом Грузії відбулися протести і сутички після обшуків у нічних клубах

Чех, затриманий в Києві через продаж "прослушки", наполягає: діяв у співпраці з НАТО

У Чорногорії вбили громадянку України, яка керувала великим бізнесом






США: торгової війни з Євросоюзом не буде

Субота, 12 травня 2018, 15:50

Торгової війни між Сполученими Штатами і Європою не трапиться.

Про це заявив новий посол США в Німеччині Річард Гренелл, передає Politico.

Гренелл сказав, що Сполучені Штати чекають від Європейського Союзу нових пропозицій у відповідь на рішення президента Дональда Трампа запровадити для ЄС ввізні мита на сталь і алюміній.

"Не буде торгової війни. Це враження неправильне", - сказав дипломат, додавши, що США розмовляють зі своїми "друзями, щоб вирішити проблему".

На початку цього місяця Трамп відклав введення ввізних мит на сталь і алюміній для Євросоюзу, Канади і Мексики та низки інших країн до 1 червня.

"Президент каже: ми хочемо вільної і справедливої торгівлі. Поки інші працюють з митами, ми будемо робити те ж саме. Ми просто хочемо рівних умов. У нас вже був крайній термін, але його попросили продовжити ще раз. Європейці хочуть представити план. Ми чекаємо", - сказав Гренелл.

У березні адміністрація Трампа вела мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії, але тимчасово відклала запровадження додаткових мит для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини.

Нагадаємо, ЄС слідом за Китаєм поскаржився у Світову організацію торгівлі (СОТ) на тарифи США на імпорт алюмінію і сталі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Євросоюз США
powered by lun.ua
Читайте також
Глава МЗС Британії назвав "божевільним" план Мей щодо митного союзу з ЄС
США продовжили невизначеність на ринку своїм рішенням щодо мит - ЄК
Україна вичерпала 6 квот на безмитний експорт агропродукції до ЄС
Раді пропонують підвищити мита на брухт всупереч Угоді про асоціацію з ЄС