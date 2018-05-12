США: торговой войны с Евросоюзом не будет

Торговой войны между Соединенными Штатами и Европой не случится.

Об этом заявил новый посол США в Германии Ричард Гренелл, передает Politico.

Гренелл сказал, что Соединенные Штаты ждут от Европейского Союза новых предложений в ответ на решение президента Дональда Трампа ввести для ЕС ввозные пошлины на сталь и алюминий.

"Не будет торговой войны. Это впечатление неправильное", - сказал дипломат, добавив, что США разговаривают со своими "друзьями, чтобы решить проблему".

В начале этого месяца Трамп отложил введение ввозных пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики и ряда других стран до 1 июня.

"Президент говорит: мы хотим свободной и справедливой торговли. Пока другие работают с пошлинами, мы будем делать то же самое. Мы просто хотим равных условий. У нас уже был крайний срок, но его попросили продолжить еще раз. Европейцы хотят представить план. Мы ждем", - сказал Гренелл.

В марте администрация Трампа вела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.

Напомним, ЕС вслед за Китаем пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО) на тарифы США на импорт алюминия и стали.