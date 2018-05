Вибухи та перестрілка в афганському Джалалабаді: 4 загиблих, 20 поранених

У місті Джалалабад на сході Афганістану в неділю пролунали кілька вибухів, виникла перестрілка між афганськими силами безпеки та кількома бойовиками.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією місцевої влади, в результаті нападу загинули принаймні чотири людини та отримали поранення щонайменше 20 осіб.

#JALALABAD - Smoke has been seen over the building of the finance department in Jalalabad as clashes are ongoing between the security forces and attackers. #Afghanistan pic.twitter.com/48t86obaMK