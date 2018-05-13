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Вибухи та перестрілка в афганському Джалалабаді: 4 загиблих, 20 поранених

Неділя, 13 травня 2018, 13:23

У місті Джалалабад на сході Афганістану в неділю пролунали кілька вибухів, виникла перестрілка між афганськими силами безпеки та кількома бойовиками.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією місцевої влади, в результаті нападу загинули принаймні чотири людини та отримали поранення щонайменше 20 осіб.

Принаймні три вибухи пролунали під час скоординованої атаки біля будівлі, в якій розташований офіс державного казначейства.

Під час нападу один із бойовиків підірвав себе біля воріт будівлі, після чого на територію проникли його спільники. Потім було чутно вибухи зсередини будівлі.

Місцева влада також повідомила, що принаймні чотири нападника, озброєні гранатами та автоматичною зброєю ведуть бій з поліцією.

Нагадаємо, 11 травня в результаті нападу бойовиків "Талібану" на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули більше 30 поліцейських.

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