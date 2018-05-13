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Взрывы и перестрелка в афганском Джалалабаде: 4 погибших, 20 раненых

Воскресенье, 13 мая 2018, 13:23

В городе Джалалабад на востоке Афганистана в воскресенье прозвучали несколько взрывов, возникла перестрелка между афганскими силами безопасности и несколькими боевиками.

Об этом сообщает Reuters.

По информации местных властей, в результате атаки погибли по крайней мере четыре человека и получили ранения по меньшей мере 20 человек.

По крайней мере три взрыва прогремели во время скоординированной атаки у здания, в котором расположен офис государственного казначейства.

Во время нападения один из боевиков подорвал себя у ворот здания, после чего на территорию проникли его сообщники. Затем были слышны взрывы изнутри здания.

Местные власти также сообщили, что по крайней мере четыре нападавших, вооруженные гранатами и автоматическим оружием, ведут бой с полицией.

Напомним, 11 мая в результате нападения боевиков "Талибана" на военные базы в западной афганской провинции Фарах погибли более 30 полицейских.

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