У Стразбурзі затримали друга паризького нападника - ЗМІ
Неділя, 13 травня 2018, 17:45
У Страсбурзі затримали друга Хамзата Азімова, який напав з ножем на перехожих в центрі Парижа в суботу ввечері.
Про це повідомляє Le Figaro.
За даними видання, затриманий, як і Азімов, народився в 1997 році. В даний час він знаходиться під вартою.
Це третя людина, яка перебуває під вартою в рамках розслідування після затримання батьків Азімова в Парижі.
Нагадаємо, в центрі Парижа в суботу ввечері чоловік напав з ножем на перехожих. В результаті нападу загинув 29-річний чоловік, ще чотири людини поранені.
Напад скоїв уродженець Чечні, який отримав французьке громадянство в 2010 році.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua