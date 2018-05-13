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У Стразбурзі затримали друга паризького нападника - ЗМІ

Неділя, 13 травня 2018, 17:45

У Страсбурзі затримали друга Хамзата Азімова, який напав з ножем на перехожих в центрі Парижа в суботу ввечері.

Про це повідомляє Le Figaro.

За даними видання, затриманий, як і Азімов, народився в 1997 році. В даний час він знаходиться під вартою.

Це третя людина, яка перебуває під вартою в рамках розслідування після затримання батьків Азімова в Парижі.

Нагадаємо, в центрі Парижа в суботу ввечері чоловік напав з ножем на перехожих. В результаті нападу загинув 29-річний чоловік, ще чотири людини поранені.

Напад скоїв уродженець Чечні, який отримав французьке громадянство в 2010 році.

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