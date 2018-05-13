В Страсбурге задержали друга подозреваемого в нападении в Париже - СМИ
Воскресенье, 13 мая 2018, 17:45
В Страсбурге задержали друга Хамзата Азимова, напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа в субботу вечером.
Об этом сообщает Le Figaro.
По данным издания, задержанный, как и Азимов, родился в 1997 году. В данное время он находится под стражей.
Это третий человек, содержащийся под стражей в рамках расследования после задержания родителей Азимова в Париже.
Напомним, в центре Парижа в субботу вечером неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб 29-летний мужчина, еще четыре человека ранены.
Нападение совершил уроженец Чечни, получивший французское гражданство в 2010 году.
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