В Страсбурге задержали друга подозреваемого в нападении в Париже - СМИ

В Страсбурге задержали друга Хамзата Азимова, напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа в субботу вечером.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, задержанный, как и Азимов, родился в 1997 году. В данное время он находится под стражей.

Это третий человек, содержащийся под стражей в рамках расследования после задержания родителей Азимова в Париже.

Напомним, в центре Парижа в субботу вечером неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб 29-летний мужчина, еще четыре человека ранены.

Нападение совершил уроженец Чечни, получивший французское гражданство в 2010 году.