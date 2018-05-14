В Ірландії розбився легкомоторний літак: загинули пілот і 7-річний хлопчик

В Ірландії в результаті падіння легкомоторного літака загинули пілот повітряного судна і 7-річна дитина.

Про це повідомляє The Irish Times.

За штурвалом літака був громадянин Великої Британії, який проживав в Дубліні. Він керував літаком Cessna Caravan, який злетів з аеродрому місцевого парашутного клубу.

Перед аварією з літака успішно вистрибнули 16 парашутистів. Батько загиблого хлопчика знаходився серед цих парашутистів.

Очевидці розповіли, що літак знижувався "як торпеда" перед падінням. "Він просто вертикально падав. Не було ніяких поривів або чогось ще, двигун працював", - сказав один з місцевих жителів.