В Ирландии разбился легкомоторный самолет: погибли пилот и 7-летний мальчик

В Ирландии в результате падения легкомоторного самолета погибли пилот воздушного судна и 7-летний ребенок.

Об этом сообщает The Irish Times.

За штурвалом самолета был гражданин Великобритании, проживавший в Дублине. Он управлял самолетом Cessna Caravan. Самолет взлетел с аэродрома местного парашютного клуба.

Перед аварией самолет совершил успешную выброску 16 парашютистов. Отец погибшего мальчика находился среди совершивших прыжок парашютистов.

Очевидцы рассказали, что самолет снижался "как торпеда" перед падением. "Он просто вертикально падал. Не было никаких порывов или чего-то еще, двигатель работал", - сказал один из местных жителей.