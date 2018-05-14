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ЄС ввів санкції проти 5 осіб, відповідальних за російські "вибори" в Криму

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Клімкін про санкції ЄС: це сигнал кримчанам, які виконують накази окупантів

Понеділок, 14 травня 2018, 14:48

Запровадження Євросоюзом санкцій проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ в окупованому Криму та Севастополі, - це сигнал для тих, хто працює з окупаційною владою.

Про це заявив міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін у своєму Twitter.

"Ще п’ятеро під санкціями ЄС за незаконне проведення виборів президента РФ в окупованому Криму. Ми обіцяли та запропонували – ЄС це зробив. Це сигнал для тих, хто в Криму працює з окупаційною владою. Варто поміркувати перед тим, як виконувати накази", - зазначив глава українського зовнішньополітичного відомства.

14 травня ЄС ввів санкції проти 5 осіб, відповідальних за російські "вибори" в Криму. До санкційного списку потрапили: заступник голови виборчої комісії Криму Інна Гузєєва та секретар комісії Наталія Безрученко, голова виборчої комісії Севастополя Олександр Пєтухов, його заступник Мирослав Погорєлов та секретар комісії Анастасія Капранова.

Відтепер вказаним особам забороняється в’їзд до країн ЄС, а їхні активи в європейських країнах будуть заморожені.

У санкційному списку фігурують 150 людей та 38 організацій, причетних до незаконної анексії Криму та дестабілізації ситуації на Донбасі.

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МЗС Євросоюз санкції
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