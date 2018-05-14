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Климкин о санкциях ЕС: это сигнал крымчанам, которые выполняют приказы оккупантов

Понедельник, 14 мая 2018, 14:48

Введение Евросоюзом санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму и Севастополе, - это сигнал для тех, кто работает с оккупационными властями.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"Еще пятеро под санкциями ЕС за незаконное проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Мы обещали и предложили - ЕС это сделал. Это сигнал для тех, кто в Крыму работает с оккупационными властями. Стоит подумать, прежде чем выполнять приказы", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

14 мая ЕС ввел санкции против пяти человек, ответственных за российские "выборы" в Крыму. В санкционный список попали: заместитель председателя избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева и секретарь комиссии Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь комиссии Анастасия Капранова.

Отныне указанным лицам запрещается въезд в страны ЕС, а их активы в европейских странах будут заморожены.

В санкционном списке фигурируют 150 человек и 38 организаций, причастных к незаконной аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.

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МИД Евросоюз санкции
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