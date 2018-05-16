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Баварія ухвалила суперечливий закон про розширення повноважень поліції

Середа, 16 травня 2018, 08:44

Парламент німецької федеральної землі Баварія ухвалив суперечливе законодавство про розширення повноважень поліції.

Про це повідомляє DPA.

Закон був прийнятий більшістю голосів консервативного християнського союзу (ХСС), проти були опозиційні соціал-демократи, "зелені" та незалежних "Вільні виборці".

Новий закон дозволяє превентивні приховані дії поліції не лише у випадку наявної небезпеки, як це було досі, але й навіть "потенційної небезпеки".

Зокрема, поліція в такому випадку матиме право без відома громадян переглядати їхнє електронне листування, а також відстежувати телефонні розмови. Також дозволяється стеження або проведення ДНК-тестів, тоді як раніше для цього необхідне було рішення суду.

Критики побоюються, що зміни дають поліції можливість де-факто "безкінечно ув'язнювати" громадян.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Содер відхилив твердження, що закон частково суперечить верховенству права.

Минулого тижня у Мюнхені десятки тисяч людей протестували проти ухвалення цього закону.

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Німеччина
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