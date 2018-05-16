Баварія ухвалила суперечливий закон про розширення повноважень поліції

Парламент німецької федеральної землі Баварія ухвалив суперечливе законодавство про розширення повноважень поліції.

Про це повідомляє DPA.

Закон був прийнятий більшістю голосів консервативного християнського союзу (ХСС), проти були опозиційні соціал-демократи, "зелені" та незалежних "Вільні виборці".

Новий закон дозволяє превентивні приховані дії поліції не лише у випадку наявної небезпеки, як це було досі, але й навіть "потенційної небезпеки".

Зокрема, поліція в такому випадку матиме право без відома громадян переглядати їхнє електронне листування, а також відстежувати телефонні розмови. Також дозволяється стеження або проведення ДНК-тестів, тоді як раніше для цього необхідне було рішення суду.

Критики побоюються, що зміни дають поліції можливість де-факто "безкінечно ув'язнювати" громадян.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Содер відхилив твердження, що закон частково суперечить верховенству права.

Минулого тижня у Мюнхені десятки тисяч людей протестували проти ухвалення цього закону.