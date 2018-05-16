Бавария приняла противоречивый закон о расширении полномочий полиции

Парламент немецкой федеральной земли Бавария принял противоречивое законодательство о расширении полномочий полиции.

Об этом сообщает DPA.

Закон был принят большинством голосов консервативного христианского союза (ХСС), против были оппозиционные социал-демократы, "зеленые" и независимые "Свободные избиратели".

Новый закон позволяет превентивные скрытые действия полиции не только в случае имеющейся опасности, как это было до сих пор, но и даже "потенциальной опасности".

В частности, полиция в таком случае будет иметь право без ведома граждан просматривать их электронную переписку, а также отслеживать телефонные разговоры. Также разрешается слежка или проведения ДНК-тестов, тогда как ранее для этого необходимо было решение суда.

Критики опасаются, что изменения дают полиции возможность де-факто "бесконечно сажать" граждан.

Премьер-министр Баварии Маркус Содер отклонил утверждение, что закон частично противоречит верховенству права.

На прошлой неделе в Мюнхене десятки тысяч людей протестовали против принятия этого закона.