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ЄС запустить "блокуючу постанову" у відповідь на санкції США проти Ірану

Четвер, 17 травня 2018, 16:49

ЄС застосує "блокуючу постанову" 1996 року, яка спрямована на захист європейських компаній від екстериторіальних наслідків санкцій США проти Ірану.

Про це заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, пише Kleine Zeitung.

"Ми запускаємо процес застосування "блокуючого закону" 1996 року, який спрямований на те, щоб нейтралізувати екстериторіальні ефекти санкцій. Ми зробимо це завтра вранці", — сказав Юнкер.

При цьому він розкритикував рішення США щодо Ірану і пов'язаних з ним наслідків для ЄС: "Ми не будемо вести переговори з дамокловим мечем над головою".

Постановою європейським компаніям може бути заборонено під страхом покарання дотримуватися американський санкцій проти Ірану. 

Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що лідери ЄС на зустрічі в Софії після обговорення виходу США з іранської ядерної угоди, дали ЄК "зелене світло" на застосування заходів щодо захисту інтересів європейських компаній.

Зазначимо, блокуюча постанова - закон, прийнятий в одній країні, щоб перешкодити застосуванню закону, прийнятого в іншій країні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Євросоюз разом з Великою Британією, Францією та Німеччиною виступають за подальшу реалізацію угоди.

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США санкції Іран
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