ЄС запустить "блокуючу постанову" у відповідь на санкції США проти Ірану
ЄС застосує "блокуючу постанову" 1996 року, яка спрямована на захист європейських компаній від екстериторіальних наслідків санкцій США проти Ірану.
Про це заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, пише Kleine Zeitung.
"Ми запускаємо процес застосування "блокуючого закону" 1996 року, який спрямований на те, щоб нейтралізувати екстериторіальні ефекти санкцій. Ми зробимо це завтра вранці", — сказав Юнкер.
При цьому він розкритикував рішення США щодо Ірану і пов'язаних з ним наслідків для ЄС: "Ми не будемо вести переговори з дамокловим мечем над головою".
Постановою європейським компаніям може бути заборонено під страхом покарання дотримуватися американський санкцій проти Ірану.
Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що лідери ЄС на зустрічі в Софії після обговорення виходу США з іранської ядерної угоди, дали ЄК "зелене світло" на застосування заходів щодо захисту інтересів європейських компаній.
Зазначимо, блокуюча постанова - закон, прийнятий в одній країні, щоб перешкодити застосуванню закону, прийнятого в іншій країні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.
Євросоюз разом з Великою Британією, Францією та Німеччиною виступають за подальшу реалізацію угоди.