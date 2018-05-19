Гройсман розраховує на діалог щодо членства України в ЄС у середньостроковій перспективі

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що у середньостроковій перспективі Україна розпочне діалог щодо членства в ЄС.

Про це йдеться у привітанні глави уряду з Днем Європи, повідомляє Урядовий портал.

"Україна завжди була частиною європейської цивілізації. Сьогодні нам уже нікому не потрібно доводити, що Україна – це Європа", - наголосив Гройсман.

За його словами, українці наполегливо працюють над досягненням членства в ЄС.

"Реформування практично кожної суспільної та державної сфери, приведення нашого законодавства у відповідність з європейським, співпраця у рамках зони вільної торгівлі та Угоди про асоціацію – усе це складові процесу невпинної євроінтеграції країни", - заявив прем’єр.

"Переконаний, що уже в середньостроковій перспективі нам вдасться вийти на предметний політичний діалог щодо членства України у ЄС" - додав Гройсман.

Нагадаємо, голова представництва Євросоюзу нещодавно заявив, що Україна з багатьох причин наразі не має перспективи членства в Євросоюзі.