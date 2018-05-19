Гройсман рассчитывает на диалог по членству Украины в ЕС в среднесрочной перспективе
Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в среднесрочной перспективе Украина начнет диалог относительно членства в ЕС.
Об этом говорится в поздравлении главы правительства с Днем Европы, сообщает Правительственный портал.
"Украина всегда была частью европейской цивилизации. Сегодня нам уже никому не нужно доказывать, что Украина – это Европа", - подчеркнул Гройсман.
По его словам, украинцы упорно работают над достижением членства в ЕС.
"Реформирование практически каждой общественной и государственной сферы, приведение нашего законодательства в соответствие с европейским, сотрудничество в рамках зоны свободной торговли и Соглашения об ассоциации – все это составляющие процесса неустанного евроинтеграции страны", - заявил премьер.
"Убежден, что уже в среднесрочной перспективе нам удастся выйти на предметный политический диалог относительно членства Украины в ЕС", - добавил Гройсман.
Напомним, глава представительства Евросоюза недавно заявил, что Украина по многим причинам сейчас не имеет перспективы членства в Евросоюзе.