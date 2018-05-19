Принц Гаррі та Меган Маркл отримають титули герцога та герцогині Сассекських
Британський принц Гаррі і його майбутня дружина Меган Маркл після весілля отримають титули герцога і герцогині Сассекських.
Відповідне рішення королеви Єлизавети ІІ розміщене на сайті королівського палацу.
Повідомляється, що королева надала принцу Уельському титул герцога Сассекського, графа Дамбартонського і барона Кілкіл.
"Таким чином принц Гаррі стане Його Королівською Високістю Герцогом Сассекським, а міс Меган Маркл у шлюбі буде Її Королівською Високістю Герцогинею Сассекською" - йдеться у повідомленні.
Титул графа Дамбартонського буде використовуватися в Шотландії, барона Кілкіл — в Північній Ірландії.
Нагадаємо, церемонія вінчання принца Гаррі і Меган Маркл почнеться в каплиці святого Георгія Віндзорського замку опівдні за місцевим часом.