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Принц Гарри и Меган Маркл получат титулы герцога и герцогини Сассекских

Суббота, 19 мая 2018, 12:24

Британский принц Гарри и его будущая жена Меган Маркл после свадьбы получат титулы герцога и герцогини Сассекских.

Соответствующее решение королевы Елизаветы II размещено на сайте королевского дворца.

Сообщается, что королева предоставила принцу Уэльскому титул герцога Сассекского, графа Дамбартонского и барона Килкил.

"Таким образом принц Гарри станет Его Королевским Высочеством Герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл в браке будет Ее Королевским Высочеством Герцогиней Сассекской" - говорится в сообщении.

Титул графа Дамбартонского будет использоваться в Шотландии, барона Килкиа — в Северной Ирландии.

Напомним, церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень по местному времени.

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