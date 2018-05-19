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Німецькі ультраправі оскаржили в суді міграційну політику Меркель

Субота, 19 травня 2018, 16:16

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" подала до Конституційного суду скаргу на міграційну політику канцлерки Ангели Меркель.

Про це повідомляє видання Zeit.

За словами юриста партії Штефана Бранднера, скаргу було подано до Конституційного суду ще 14 квітня.

Партія вважає, що при розробці міграційної політики уряд порушив право Бундестагу брати участь у вирішенні питання.

Тому "Альтернатива для Німеччини" вимагає перевірити рішення Меркель про відкриття для біженців кордону з Австрією, прийняте у вересні 2015 року.

"Ця скарга може змінити світ, якщо ми виграємо" - сказав Бранднер.

За його словами, Меркель тоді має негайно піти з посади.

Конституційний суд ще має вирішити, чи розглядати скаргу ультраправих.

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