Німеччина витратить на міграційну політику 78 млрд євро до 2022 року

Німецький уряд витратить на міграційну політику 78 млрд євро до 2022 року.

Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц, передає Deutsche Welle.

Витрати федерального бюджету складуть близько 70 млрд євро.

Ще 8 млрд євро, згідно з коаліційною угодою, до 2021 року повинні бути направлені з федерального бюджету владі федеральних земель і комун для покриття їх витрат на вирішення завдань міграційної політики. Однак розподіл цих коштів поки що не затверджено.

Найбільшою статтею витрат в міграційній політиці ФРН є боротьба з причинами міграції на батьківщині біженців. На ці цілі потрібно 31 млрд євро..

Ще 21 млрд євро необхідно буде направити на соціальні виплати біженцям.

На заходи по їх інтеграції в Німеччині, наприклад, мовні курси, заплановано 13 млрд євро, а на реєстрацію новоприбулих мігрантів і надання їм житла - 5,2 млрд євро.