Немецкие ультраправые обжаловали в суде миграционную политику Меркель
Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" подала в Конституционный суд жалобу на миграционную политику канцлера Ангелы Меркель.
Об этом сообщает издание Zeit.
По словам юриста партии Штефана Бранднера, жалоба была подана в Конституционный суд еще 14 апреля.
Партия считает, что при разработке миграционной политики правительство нарушило право Бундестага принимать участие в решении вопроса.
Поэтому "Альтернатива для Германии" требует проверить решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией, принятое в сентябре 2015 года.
"Эта жалоба может изменить мир, если мы выиграем" - сказал Бранднер.
По его словам, Меркель тогда должен немедленно уйти с должности.
Конституционный суд еще должен решить, рассматривать ли жалобу ультраправых.