Немецкие ультраправые обжаловали в суде миграционную политику Меркель

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" подала в Конституционный суд жалобу на миграционную политику канцлера Ангелы Меркель.

Об этом сообщает издание Zeit.

По словам юриста партии Штефана Бранднера, жалоба была подана в Конституционный суд еще 14 апреля.

Партия считает, что при разработке миграционной политики правительство нарушило право Бундестага принимать участие в решении вопроса.

Поэтому "Альтернатива для Германии" требует проверить решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией, принятое в сентябре 2015 года.

"Эта жалоба может изменить мир, если мы выиграем" - сказал Бранднер.

По его словам, Меркель тогда должен немедленно уйти с должности.

Конституционный суд еще должен решить, рассматривать ли жалобу ультраправых.