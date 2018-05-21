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В Марселе группа неизвестных в масках открыла огонь из автоматов

Понедельник, 21 мая 2018, 19:59

Група неизвестных с закрытыми лицами открыла огонь из автоматического оружия по молодым людям во французском Марселе.

Об этом передает Express  со ссылкой на местные медиа.

Злоумышленники открыли огонь неподалеку от культурного пространства, известного как La Busserine, прибыв на место на трех транспортных средствах. Полицейские вступили в перестрелку и организовали оцепление.

На место инцидента прибыли морские пехотинцы и спасательные службы.

По данным СМИ, один человек получил ранения.

 
Reuters
 
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