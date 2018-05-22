Мей відкинула ідею другого референдуму про незалежність Шотландії

В уряді Британії відкинули ідею другого референдуму про незалежність Шотландії.

Про це заявив речник британського прем’єра, повідомляє шотландське видання Holyrood.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен раніше заявила, що хотіла б знову розпочати дебати на тему референдуму про незалежність і вигод, які принесе відокремлення від Британії.

В уряді Британії відкинули ідею "референдуму розбрату" і закликали Стерджен поважати результати голосування 2014 року, коли більшість висловилася за збереження Шотландії у складі Сполученого Королівства.

"Зараз не час для ще одного референдуму розбрату щодо незалежності" - сказав речник прем’єрки Терези Мей.

"Народ Шотландії у 2014 році рішуче висловився за те, щоб лишатися частиною Сполученого Королівства і це потрібно поважати" - додав він.

Як повідомлялося, після вирішення Британією всіх питань щодо Brexit, Шотландія може розглянути питання щодо ще одного референдуму про незалежність.