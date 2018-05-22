Мэй отвергла идею второго референдума о независимости Шотландии

В правительстве Британии отвергли идею второго референдума о независимости Шотландии.

Об этом заявил представитель британского премьера, сообщает шотландское издание Holyrood.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что хотела бы снова начать дебаты на тему референдума о независимости и выгод, которые принесет отделение от Британии.

В правительстве Британии отвергли идею "референдума раздора" и призвали Стерджен уважать результаты голосования 2014 года, когда большинство высказалось за сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства.

"Сейчас не время для еще одного референдума раздора о независимости", - сказал пресс-секретарь премьера Терезы Мэй.

"Народ Шотландии в 2014 году решительно высказался за то, чтобы оставаться частью Соединенного Королевства, и это нужно уважать", - добавил он.

Как сообщалось, после решения Британией всех вопросов по Brexit, Шотландия может рассмотреть вопрос относительно еще одного референдума о независимости.