Глава МЗС Британії хоче жорсткіших санкцій проти заможних росіян

Глава МЗС Британії Боріс Джонсон натякнув на можливість запровадження жорсткіших санкцій проти заможних росіян.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, Британія із заздрістю спостерігає за свободою президента США Дональда Трампа, який запровадив у квітні санкції проти російських олігархів з близького оточення президента РФ Владіміра Путіна.

Боріс Джонсон заявив, що приділив значну увагу цьому рішенню Трампа.

"Я думаю, що ефект від деяких санкцій, зокрема стосовно окремих осіб, був сильно помітний, і я це зауважив, але у нас є своя система та власний підхід. Існує більш широке питання про те, що Британія може зробити, щоб впоратися з людьми, близькими до Путіна, які можуть мати незаконно отримані кошти", — сказав Джонсон.

Він також зазначив, що британська сторона не може зайнятися власним режимом санкцій до тих пір, поки входить до складу Євросоюзу, зважаючи на необхідність узгодження їх з іншими учасниками.

Джонсон підкреслив, що після виходу з ЄС у березні 2019 року у Британії з'явиться можливість зайняти більш жорстку позицію.