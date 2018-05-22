Глава МИД Британии хочет жестких санкций против состоятельных россиян

Глава МИД Британии Борис Джонсон намекнул на возможность введения более жестких санкций против состоятельных россиян.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Великобритания с завистью наблюдает за свободой президента США Дональда Трампа, который ввел в апреле санкции против российских олигархов из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.

Борис Джонсон заявил, что уделил значительное внимание этому решению Трампа.

"Я думаю, что эффект от некоторых санкций, в частности в отношении отдельных лиц, был сильно заметен, и я это заметил, но у нас есть своя система и свой подход. Существует более широкий вопрос о том, что Британия может сделать, чтобы справиться с людьми, близкими к Путину, которые могут иметь незаконно полученные средства", — сказал Джонсон.

Он также отметил, что британская сторона не может заняться собственным режимом санкций до тех пор, пока входит в состав Евросоюза, несмотря на необходимость согласования с другими участниками.

Джонсон подчеркнул, что после выхода из ЕС в марте 2019 года в Британии появится возможность занять более жесткую позицию.