Цукерберг у Європарламенті вибачився за помилки Facebook

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг вибачився у Європейському парламенті перед європейськими користувачами за помилки соціальної мережі у зв’язку зі скандалом з витоком даних.

Про це Цукерберг заявив на слуханні у Європарламенті в вівторок, яке транслюють у прямому ефірі.

Марк Цукерберг наголосив, що європейці складають значну і дуже важливу частину спільноти Facebook.

Очільник Facebook визнав, що за останні декілька років компанія здійснила недостатні кроки для захисту спільних із європейцями цінностей.

"Ми недостатньо широко оцінили нашу відповідальність. Це була помилка, мені шкода", - сказав Цукерберг.

Він запевнив, що забезпечення безпеки людей завжди буде важливішим для компанії, ніж подвоєння прибутків. Водночас він визнав, що компанія була занадто повільною для стримання втручання Росії у американські вибори.

Цукерберг додав, що до кінця цього року компанія подвоїть кількість людей, які опікуються питаннями безпеки до понад 20 тисяч людей.

Раніше глава Facebook озвучив аналогічні вибачення перед американським політиками. Протягом декількох годин свідчень у Конгресі США він визнав, що соціальна мережа не зробила достатньо, аби не допустити використання її цифрових інструментів онлайн-шахраями та іноземними урядами, зокрема Росією.

Скандал довкола Facebook розгорівся після того, як стало відомо, що британська консалтингова компанія Cambridge Analytica незаконно отримала доступ до даних мільйонів користувачів Facebook. Пізніше ці дані були використані командою Трампа на виборах.