Цукерберг виступить у Європарламенті з приводу витоку даних у Facebook

Засновник Facebook Марк Цукерберг погодився виступити у Європарламенті для пояснень щодо скандалу з витоком персональних даних користувачів.

Про це у своєму Твіттері повідомив президент Європарламенту Антоніо Таяні.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb