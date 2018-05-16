Цукерберг виступить у Європарламенті з приводу витоку даних у Facebook

Засновник Facebook Марк Цукерберг погодився виступити у Європарламенті для пояснень щодо скандалу з витоком персональних даних користувачів.

Про це у своєму Твіттері повідомив президент Європарламенту Антоніо Таяні.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb — Antonio Tajani (@EP_President) 16 травня 2018 р.

"Засновник і директор Facebook прийняв наше запрошення і прибуде до Брюсселя якомога скоріше, сподіваюся, вже наступного тижня, щоб зустрітися з лідерами політичних груп і головою та доповідачем комітету громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ" - заявив Таяні.

"Наші громадяни заслуговують на повне і детальне пояснення" - додав він.

Таяні назвав згоду Цукерберга виступити у Європарламенті кроком у правильному напрямку для відновлення довіри.

Президент Європарламенту Антоніо Таяні неодноразово направляв Цукербергу запрошення з'явитися перед євродепутатами, але той поки відмовлявся.

Соцмережа вирішила замість Цукерберга відправити на слухання віце-президента Facebook Джоела Каплана, але парламентарі "делікатно відмовились". Речник Таяні Карло Корацца заявив, що їм "потрібен тільки засновник Facebook".

Як відомо, керівник Facebook вже виступав перед законодавцями у зв’язку зі скандалом. Він свідчив перед Конгресом США протягом десяти годин минулого місяця.

Скандал розгорівся після того, як стало відомо, що британська консалтингова компанія Cambridge Analytica незаконно отримала доступ до даних мільйонів користувачів Facebook. Пізніше ці дані були використані командою Трампа на виборах.