Цукерберг в Европарламенте извинился за ошибки Facebook

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг извинился в Европейском парламенте перед европейскими пользователями за ошибки социальной сети в связи со скандалом с утечкой данных.

Об этом Цукерберг заявил на слушании в Европарламенте во вторник, которое транслируют в прямом эфире.

Марк Цукерберг отметил, что европейцы составляют значительную и очень важную часть сообщества Facebook.

Глава Facebook признал, что за последние несколько лет компания осуществила недостаточные шаги для защиты общих с европейцами ценностей.

"Мы недостаточно широко оценили нашу ответственность. Это была ошибка, мне жаль", - сказал Цукерберг.

Он заверил, что обеспечение безопасности людей всегда будет важнее для компании, чем удвоение прибыли. В то же время он признал, что компания была слишком медленной для сдерживания вмешательства России в американские выборы.

Цукерберг отметил, что до конца этого года компания удвоит количество людей, которые занимаются вопросами безопасности до более 20 тысяч человек.

Ранее глава Facebook озвучил аналогичные извинения перед американскими политиками. В течение нескольких часов показаний в Конгрессе США он также признал, что социальная сеть не сделала достаточно, чтобы не допустить использования ее цифровых инструментов онлайн-мошенниками и иностранными правительствами, в частности Россией.

Скандал вокруг Facebook разгорелся после того, как стало известно, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook. Позже эти данные были использованы командой Трампа на выборах.