Цукерберг запевнив, що Facebook не допустить втручання у європейські вибори

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг запевнив, що компанія вживає заходи для унеможливлення втручання зовнішніх гравців у національні вибори в Європі та у вибори до Європейського парламенту.

Про це Цукерберг заявив на слуханні у Європарламенті в вівторок, яке транслюють у прямому ефірі.

Керівник Facebook наголосив, що у компанії готуються до низки виборів, які відбудуться у Європі в 2018 та 2019 роках. Зокрема, у Словенії, Швеції, Польщі та в інших країнах. Також європейці обиратимуть членів Європарламенту.

"Це один із наших топ-пріоритетів, упевнитися, що ми запобігаємо будь-яким спробам втрутитися у вибори, як це зробили росіяни у США в 2016 році", - заявив гендиректор Facebook.

"Я вже раніше говорив про нашу дорожню карту. Вона полягає у створенні інструментів для ідентифікації фейкових акаунтів, з боку яких можливе втручання, та їхнього закриття. Так ми робили під час президентських виборів у Франції", - додав Цукерберг.

Крім того, Цукерберг нагадав, що Facebook працює над підвищенням прозорості, яка повинна призвести до публічності замовників реклами у Facebook. Він висловив сподівання, що ці інструменти запрацюють вже цього літа. "Ми налаштовані оптимістично щодо цього", - додав Цукерберг.

Марк Цукерберг також вибачився перед європейськими користувачами за помилки соціальної мережі у зв’язку зі скандалом з витоком даних.

Скандал довкола Facebook розгорівся після того, як стало відомо, що британська консалтингова компанія Cambridge Analytica незаконно отримала доступ до даних мільйонів користувачів Facebook. Пізніше ці дані були використані командою Трампа на виборах.