Цукерберг заверил, что Facebook не допустит вмешательства в европейские выборы

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заверил, что компания принимает меры для предотвращения вмешательства внешних игроков в национальные выборы в Европе и в выборы в Европейский парламент.

Об этом Цукерберг заявил на слушании в Европарламенте во вторник, которое транслируют в прямом эфире.

Руководитель Facebook отметил, что в компании готовятся к ряду выборов, которые состоятся в Европе в 2018 и 2019 годах. В частности, в Словении, Швеции, Польше и в других странах. Также европейцы будут выбирать членов Европарламента.

"Это один из наших топ-приоритетов, удостовериться, что мы предотвращаем любые попытки вмешаться в выборы, как это сделали русские в США в 2016 году", - заявил гендиректор Facebook.

"Я уже ранее говорил о нашей дорожной карте. Она заключается в создании инструментов для идентификации фейковых аккаунтов, со стороны которых возможно вмешательство, и их закрытия. Так мы делали во время президентских выборов во Франции", - добавил Цукерберг.

Кроме того, Цукерберг напомнил, что Facebook работает над повышением прозрачности, которая должна привести к публичности заказчиков рекламы в Facebook. Он выразил надежду, что эти инструменты заработают уже этим летом. "Мы настроены оптимистично относительно этого", - добавил Цукерберг.

Марк Цукерберг также извинился перед европейскими пользователями за ошибки социальной сети в связи со скандалом с утечкой данных.

Скандал вокруг Facebook разгорелся после того, как стало известно, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook. Позже эти данные были использованы командой Трампа на выборах.