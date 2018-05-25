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Макрон: ЄС не зніме санкції з РФ без прогресу в Україні

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Макрон: ЄС не зніме санкції з РФ без прогресу в Україні

П'ятниця, 25 травня 2018, 19:48

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, що Євросоюз не скасує антиросійських санкцій без прогресу в Україні.

Про це він оголосив на прес-конференції у Санкт-Петербурзі після зустрічі з російським колегою Владіміром Путіним, повідомляє Reuters.

"М'яч на полі Росії та України. Це так просто. Ми не будемо скасовувати санкції, якщо нічого не буде зроблено. Це те, про що ми говорили з Владіміром Путіним", - заявив Макрон.

Євросоюз вирішуватиме питання продовження антиросійських санкцій на саміті ЄС 28-29 червня.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на європейських союзників з вимогою посилити санкції проти Росії, стверджуючи, що зусилля ЄС у цьому сенсі відстають від зусиль США.

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