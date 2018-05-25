Макрон: ЕС не снимет санкции с РФ без прогресса в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что Евросоюз не отменит антироссийских санкций без прогресса в Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

"Мяч на поле России и Украины. Это так просто. Мы не будем отменять санкции, если ничего не будет сделано. Это то, о чем мы говорили с Владимиром Путиным", - заявил Макрон.

Евросоюз будет решать вопрос продления антироссийских санкций на саммите ЕС 28-29 июня.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа давит на европейских союзников с требованием ужесточить санкции против России, утверждая, что усилия ЕС в этом смысле отстают от усилий США.